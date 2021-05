Sylvester Stallone coperto di sangue nelle foto inedite dal set di Rambo: Last Blood

Precipitato nel vortice dei ricordi, Sylvester Stallone ha voluto pubblicare un video e una foto inedite prese dal set di Rambo: Last Blood, l'ultimo film della saga cinematografica dedicata al personaggio celebre uscito al cinema nel 2019. L'attore ha voluto così omaggiare la truccatrice del film mostrando gli effetti sul suo volto insanguinato.

A tal proposito, Stallone ha scritto sul suo profilo Instagram: "Questo è un po' bizzarro, ma volevo l'incredibile lavoro e il talento nel trucco di Fiona Cush, che mi fa sempre apparire dannatamente carino. Dall'ultimo Rambo". In effetti come si vede dalle immagini e come abbiamo potuto vedere poi nel film fatto e finito, il trucco per far sembrare il personaggio di Rambo in fin di vita era veramente realistico e riuscito.

Stallone ha recentemente parlato del ritorno di Rambo, magari in un film prequel da distribuire direttamente in streaming. Come ha dichiarato in una diretta su Instagram a chi gli ha sottoposto la questione: "Solo se sarà un prequel in streaming, altrimenti niente".

Stallone si mantiene sempre in forma e la sua carriera nei film d'azione non si ferma di certo a 74 anni: ha appena concluso le riprese di Samaritan ed è salito a bordo di The Suicide Squad al seguito del fidato James Gunn. Resta comunque il fatto che, a meno di un uso massiccio della tecnologia di ringiovanimento, dovremmo rassegnarci a veder recitare qualcun altro nel ruolo di un giovane Rambo.

Staremo a vedere, nel frattempo vi rimandiamo alle curiosità più interessanti su Rambo e alla recensione di Rambo - Last Blood.