Sylvester Stallone si congratula con Dolph Lundgren per il fidanzamento: 'Sei il migliore'

Postando una foto su Instagram da Stoccolma, Dolph Lundgren ha annunciato di aver chiesto alla fidanzata Emma Krokdal di sposarlo. La coppia si è mostrata per la prima volta al pubblico lo scorso gennaio, e ha subito ricevuto le congratulazioni di Sylvester Stallone.

"Congratulazioni amico mio. Sei il migliore" ha commentato la star di Rocky, che proprio qualche settimana fa aveva ricordato la loro prima collaborazione definendo lo scontro con Ivan Drago come "il migliore incontro di boxe della storia del cinema".

I due si sono conosciuti a metà anni '80 durante le riprese di Rocky IV, uno dei capitoli più apprezzati della saga e pellicola che ha lanciato la carriera di Lundgren a Hollywood. Tornato alla ribalta per il ruolo ne I Mercenari, l'attore nel 2018 ha vestito i panni di Re Nereus nel film DC Aquaman.

Lundgren e la sua futura moglie vivono felicemente a Los Angeles, dove sono stati avvistati nei giorni scorsi di ritorno dal loro viaggio in Svezia.

