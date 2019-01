Sylvester Stallone condivide una nuova immagine di Rambo V: Last Blood

È sempre grazie al profilo Instagram ufficiale di Sylvester Stallone, molto attivo via social, che possiamo mostrarvi oggi una nuova foto dell'attesissimo Rambo V: Last Blood, ultimo capitolo cinematografico delle avventure del veterano del Vietnam, questa volta impegnato nella lotto a un cartello messicano.

Finora, l'intera promozione in fase produttiva del film è avvenuta solo ed esclusivamente tramite Stallone stesso, ma ci auguriamo che a riprese finite - a breve - uscirà il primo materiale ufficiale.



Questa la sinossi del film:

"Dopo anni di battaglie all'estero e aver tentato di trovare una stabilità nel ranch di famiglia, John Rambo viene richiamato in azione quando si ritrova a collaborare con un giornalista, per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze locali rapite da un cartello del traffico sessuale messicano."

Rambo V: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg, con una sceneggiatura scritta a quattro mani da Matt Cirulnick e dallo stesso Stallone. Tra i produttori figurano Kevin King Templeton e Les Weldon, oltre a Avi Lerner, Trevor Short e Boaz Davidson (a bordo del progetto come produttori esecutivi). Il cast comprende: Sylvester Stallone(John Rambo), Paz Vega (Carmen Delgado), Sergio Peris-Mencheta (Hugo Martinez), Yvette Monreal (Gabrielle), Adriana Barraza (Maria), Sheila Shah (Alejandra) e Diana Bermudez (Juanita).



Il film è atteso nelle sale americane e italiane nel corso del 2019, anche se al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.