Sylvester Stallone compie 76 anni: 'Mi offrivano solo comparse da delinquente'

Per il mondo del cinema il 6 luglio è una data tutt'altro che insignificante: ricorre oggi, infatti, il compleanno di Sylvester Stallone, con la star di Rocky e Rambo che compie quest'anno ben 76 anni! Quale occasione migliore, dunque, per ripercorrere le orme di una carriera fatta di tanta sofferenza, sacrificio e dedizione?

Già, perché se si può amare o meno lo Sly attore, ciò che certamente non si può dire è che qualcuno gli abbia regalato qualcosa: gli inizi di Stallone nel mondo della settima arte sono segnati da fallimenti, rifiuti e particine insignificanti... Ma proprio tutto ciò, come nelle migliori storie da grande schermo, portò alla nascita del pugile più famoso della storia del cinema.

"Iniziai a scrivere nel 1969, perché nonostante facessi parecchi provini non riuscivo a trovare lavoro come attore. Scrissi la sceneggiatura di Taverna Paradiso ed ero talmente squattrinato che la vendetti per 100 dollari! Visto che le poche parti che mi offrivano erano solo da delinquente o comparsate pensai che avrei potuto scrivere la storia di un duro, di un ragazzo di strada non troppo intelligente ma con tanto cuore, generoso. Dato il mio background italiano pensai a uno come Rocky Marciano e quindi cominciai a scrivere" furono le parole di Sly al riguardo.

Chissà se le cose sarebbero andate nello stesso modo con un inizio di carriera più facile: magari oggi parleremmo di un attore fra i tanti, e non di una vera e propria icona! Recentemente, intanto, proprio Sylvester Stallone ha festeggiato i 40 anni di Rocky III.