Sylvester Stallone: la classifica di tutti i i film di Rocky, scelta dall'attore

Rocky è senza dubbio una delle saghe più amate e iconiche della storia del cinema, ma vi siete mai chiesti quali sono i migliori e peggiori capitoli secondo Sly?

Durante un'ospitata al Friday Night di Johnathan Ross nel 2008, l'attore svelato la sua classifica personale del franchise dando un voto da 1 a 10 ad ogni singolo film con protagonista il pugile di Philadelphia, e assegnando subito un perfect score al cult del 1979 che ha dato inizio alla leggenda.

Stallone ha poi valutato il secondo capitolo con un 7.5, mentre Rocky III ne è uscito con un 9 pieno. Interrogato su Rocky IV, l'attore ha ricordato quanto l'interprete di Ivan Drago Dolph Lungred fosse il migliore combattente tra i due, assegnando al film (tra i più amati dai fan) solamente 7.5 per via del "troppo montaggio." Infine arriva la nota dolente, Rocky V, che secondo Sly merita addirittura un punteggio di 0 su 10. "Non ero decisamente in forma. Questa è una delle ragioni per cui ho voluto fare quest'ultimo film" ha spiegato riferendosi a Rocky Balboa, per cui però non ha espresso un punteggio.

Ricapitolando, questa è la classifica di Stallone (escluso Rocky Balboa):

Rocky - 10/10 Rocky III - 9/10 Rocky II e Rocky IV - 7.5/10 Rocky V 0/10

Siete d'accordo con le sue scelte? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai migliori film di Rocky seconda la critica e al nostro Everycult su Rocky IV.