Sylvester Stallone celebra i 40 anni di Rocky 3: 'Non smettete mai di dare pugni!'

Sembra assurdo da credere ma 40 anni fa, il 28 maggio 1982, Rocky 3 faceva il suo debutto nelle sale cinematografiche, e postando una foto di questo terzo capitolo dedicato alla saga del pugile italo-americano, Sylvester Stallone ha voluto celebrare questo importantissimo anniversario.

"Oggi è il 40° anniversario di questo Film! Sarò sempre in debito con i fan LOYAL per aver portato ROCKY nei loro cuori!!! Non smettete mai di dare pugni!!!" ha scritto l'attore, ricordando la pellicola che ha sugellato l'amicizia tra Rocky Balboa e Apollo Creed, entrambi uniti dal desiderio di battere Clubber Lang, dopo i drammatici eventi che hanno portato alla morte di Mickey.

In Rocky 3 c'è un cameo di Hulk Hogan e proprio di recente sui social, Sylvester Stallone ha ricordato il suo incontro con lo straordinario wrestler:

"Non è sempre una grande idea non avere una controfigura. Ho conosciuto Hulk Hogan agli inizi degli anni 80, quando stavamo girando Rocky III. Era un atleta incredibile! Alto più di 2 metri per 130 kg con bicipiti di 60 cm! Incredibilmente potente. Ricordo una mossa dove mi tirò verso un angolo e saltò così incredibilmente in alto che con la sua tibia mi colpì sulla clavicola e io crollai a terra. Ho avuto paura di guardarmi la spalla per circa 10 minuti.. e dicevo 'non taccatemi, non muovetemi' perché ero sicuro che mi fosse fuoriuscito l'osso. Mai niente mi aveva colpito così duramente e da allora più niente lo ha mai fatto! Hulk semplicemente non conosceva la sua potenza. Che ci crediate o meno nella scena dove salta tra il pubblico per combattere con gli stuntman, tre di loro sono finiti all'ospedale per farsi curare. Un grande uomo, un grande amico, la sua presenza fece si che tutto fosse veramente, veramente speciale".

E a quanto pare, Stallone ha approvato un film sulla data di uscita di Rocky 3. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.