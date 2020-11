Sylvester Stallone celebra i 35 anni di Rocky 4: 'Orgoglioso di averne fatto parte'

Il 2020 non è stato un anno di certo molto facile per nessuno e in particolar modo per il mondo del cinema ma, il 2020 è anche l'anno in cui si celebra il trentacinquesimo anniversario di Rocky 4, il film cult del 1985 con protagonista Sylvester Stallone.

Come sicuramente ricorderete, questo episodio della saga ha come soggetto la rivalità tra il campione italo-americano Rocky Balboa, e il temibile pugile sovietico Ivan Drago. Celeberrimo è lo scontro finale tra i due in cui alla quindicesima ed ultima ripresa, Rocky manda ko Drago, tra lo stupore generale della folla che lo acclama come un vero e proprio eroe, portandolo in trionfo con la bandiera a stelle e strisce sulle spalle.

Stallone ha celebrato sui social questa scena iconica, sostenendo di essere orgoglioso di aver fatto parte di questo straordinario franchise che gli ha dato tanto nel corso della sua vita: "Oggi è il 35 ° anniversario di ROCKY 4! Sono così orgoglioso di essere stato coinvolto nell'incontro di boxe più difficile della storia del cinema! Grazie Dolph Lundgren di aver dato il massimo per quella scena, mettendoci di tutto. Sangue, sudore e lacrime! Ancora non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta!".

Intanto vi ricordiamo che presto sarà lanciata una director's cut per il 35° anniversario di Rocky 4. Sembra che per questo taglio Sylvester Stallone abbia deciso a tagliare il ruolo del robot di Paulie.