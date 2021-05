Sylvester Stallone alla Cappella Sistina sui social: e svela un dolce segreto sulla figlia

Dopo le foto davanti alla Pietà di Michelangelo, il grande Sylvester Stallone torna virtualmente a San Pietro per tessere le lodi della Cappella Sistina.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'attore di Rocky e Rambo ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram due nuove foto che lo ritraggono sotto e davanti ai leggendari affreschi di Michelangelo. Ma non solo: Stallone si è anche confidato con i suoi follower rivelando un piccolo segreto a proposito di una delle sue figlie.

"Qui sono all'interno della Cappella Sistina di Michelangelo… L'arte non può essere migliore di questa! Abbiamo chiamato nostra figlia Sistine in onore di questo luogo sacro."

Le ultime settimane sono state a dir poco movimentate per Sylvester Stallone: l'attore, infatti, ha recentemente confermato che non tornerà in Creed III, diretto da Michael B. Jordan, ma ha anche annunciato il titolo e la data di uscita della director's cut di Rocky IV, che ha curato personalmente nel corso del 2020. Ricordiamo infine che nelle scorse settimane Rocky Balboa è tornato alla ribalta anche grazie all'annuncio di una serie tv prequel di Rocky, pensata da Stallone per raccontare la giovinezza dei personaggi principali del franchise: l'attore in persona sta attualmente lavorando alle sceneggiature, anche se non ci sono stati nuovi aggiornamenti in merito.

Prossimanente Stallone tornerà in due film di supereroi, The Suicide Squad di James Gunn e l'originale Samaritan, che lo vedrà nei panni di un ex supereroe ritiratosi dal mondo che oggi vive come un'eremita.