Sylvester Stallone, caos e distruzione nella nuova foto dal set di Samaritan

Sylvester Stallone è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per pubblicare una nuova foto dal set di Samaritan, atteso nuovo film nel quale impersonerà un supereroe.

La MGM ha scelto Julius Avery (regista del recente successo Overlord) per dirigere questo thriller supereroistico basato su un'idea originale: il film racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un mitico supereroe, scomparso 20 anni prima in seguito ad un tragico evento, in realtà è ancora vivo.

Per scrivere la sceneggiatura del progetto è stato scelto Bragi F. Schut, sceneggiatore di Escape Room, con la Balboa Productions di Stallone tra i partner di produzione. Nel cast del film troveremo al fianco di Stallone anche Javon "Wanna" Walton, Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming, Knocked Up), Pilou Asbæk (l'Euron Greyjoy de Il Trono di Spade), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e infine Moises Arias (Ender's Game).

Le riprese sono state sospese a marzo ma i lavori sono ricominciati già da qualche settimana, come hanno dimostrato le prime foto dal set arrivate nei giorni scorsi.

Ricordiamo che l'ultimo film di Stallone nelle sale italiane è stato il nuovo capitolo della saga di Rambo, Rambo: Last Blood, nel quale il veterano del Vietnam, ritiratosi finalmente a vita privata, deve tornare in azione per salvare una ragazza che considera come sua figlia da un cartello messicano del traffico sessuale.