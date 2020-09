Sylvester Stallone, Bosslogic crea il poster perfetto per la director's cut di Rocky IV!

Dopo aver scoperto dell'annuncio della director's cut di Rocky IV, il celebre artista Bosslogic ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una locandina mozzafiato del nuovo film di Sylvester Stallone.

Come al solito potete ammirarla in basso.

"Due giorni fa ho iniziato una maratona di film Rocky che includeva anche i due Creed: li ho finiti tutti, e ti appassioni molto di più guardandoli uno dopo l'altro. Adesso vengo a sapere che sta per arrivare una director's cut di Rocky IV curata da Sly: è il mio film preferito di tutta la saga, quindi questa è un'enorme notizia per me!" ha scritto Bosslogic nel post, nel quale ha taggato anche l'account ufficiale di Sylvester Stallone.

Sebbene la star abbia dichiarato che avrebbe lasciato il franchise di Rocky nel 2018 con Creed II, è chiaro che Rocky Balboa avrà sempre un posto speciale nel cuore di Stallone. Ora, la notizia della nuova versione di Rocky IV ha rinvigorito la passione dei fan, soprattutto perché significa potersi immergersi in un qualcosa di inedito rispetto a quanto visto nel film originale e il mistero su quali modifiche saranno apportate cresce giorno dopo giorno.

Nel frattempo, Stallone ha anticipato sempre su Instagram che Rocky IV director's cut è quasi pronto: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!