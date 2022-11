Sylvester Stallone, bomba su Creed 3: 'Spiacevole per me, hanno preso un'altra direzione'

Creed 3 sarà il primo film della saga di Rocky senza Sylvester Stallone, ma in una nuova intervista bomba con The Hollywood Reporter, il regista e interprete di Rocky Balboa ha rotto il silenzio sul suo addio al franchise che l'ha reso celebre in tutto il mondo.

Parlando con il magazine, Stallone ha espresso il suo disagio per la direzione presa da Creed III ed è tornato a rincarare la dose contro il produttore Irwin Winkler, senza risparmiare neppure il suo 'pupillo' Michael B. Jordan, che del terzo episodio della saga di Adonis Creed sarà non solo protagonista ma anche regista al debutto: "Questa è una situazione molto spiacevole per me perché so quali erano le idee originali per questo terzo film. Semplicemente è stata presa una direzione abbastanza diversa da quella che avrei preso io. Stiamo parlando di filosofie diverse: quella di Irwin Winkler e di Michael B. Jordan. Auguro loro ogni bene, ma sono un tipo molto più un sentimentale di loro. Mi piace che i miei eroi vengano picchiati, ma non voglio che abbiano sentimenti oscuri. Credo che ci sia già abbastanza oscurità nel mondo."

Nella stessa intervista, Sylvester Stallone ha parlato anche dello spin-off Drago attualmente in lavorazione: "Ho chiamato Dolph proprio oggi, perché ha avuto un problema alla caviglia, poverino. E' un problema con cui convive da sempre. Ma questo film il classico esempio di questi produttori che prendono i migliori aspetti di Rocky e ci lavorano per conto loro senza nemmeno chiedermi se voglio far parte della cosa. Non sono un produttore esecutivo dei film di Creed. Il regista Ryan Coogler lo è, la star Michael B. Jordan lo è, i figli di Winkler lo sono. Io no. Sono l'unico rimasto fuori".

Creed 3 uscirà il prossimo 3 marzo. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Creed 3.