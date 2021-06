Sylvester Stallone, Balboa vs Ivan Drago nel nuovo poster della Director's Cut di Rocky IV

Il nuovo poster della Director's Cut di Rocky IV mostra uno dei match leggendari della saga di Sylvester Stallone, tra Rocky Balboa e Ivan Drago. Rocky è probabilmente il franchise più amato di Sly in oltre 40 anni di carriera. Degli otto film, Rocky IV uscito nel 1985 rimane il più grande successo al botteghino, con oltre 300 milioni di dollari.

Sylvester Stallone ha annunciato la lavorazione della Director's Cut la scorsa estate e ha tenuto aggiornati i fan sull'evoluzione della produzione con diverso materiale inedito. Lo scorso aprile Sly ha annunciato la conclusione dei lavori.

Sylvester Stallone ha comunicato la data d'uscita della Director's Cut di Rocky IV soltanto pochi giorni fa.

Stallone si è occupato personalmente di Rocky Vs. Drago - The Ultimate Director's Cut, sin dalla sua gestazione, proprio come ha sempre fatto con ogni creatura dell'universo di Rocky Balboa.

Su Instagram Stallone ha condiviso nelle ultime ore un poster realizzato da John Rivoli, che mostra Balboa e Drago impegnati sul ring nel loro leggendario incontro di boxe.

Si tratta di un poster dal sapore vintage, che ricorda molto lo stile in cui venivano realizzati una volta i manifesti prima dell'avvento del digitale.

E proprio come quelli d'epoca visti oggi, il bellissimo poster della Director's Cut di Rocky IV trasuda nostalgia e ha emozionato molto i fan di lunga data della saga.

Sulle nostre pagine trovate il nostro Everycult di Rocky IV con Sylvester Stallone.