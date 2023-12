Sylvester Stallone, bagno di folla per il Rocky Day! 'Siete incredibili'

Dopo che Sylvester Stallone ha ritrovato la mitica veste di Rocky, l'attore ha festeggiato il 47° anniversario del film in occasione del Rocky Day! "Voglio ringraziare tutte le meravigliose persone che hanno reso possibile questo evento" scrive come descrizione del post Instagram. "Siete incredibili!".

Davanti alla folla del Philadelphia Musum of Art, Stallone ha aggiunto: "Voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore, e anche da quello di Rocky, perché io e il mio personaggio siamo molto vicini". Infatti, "credo che, una volta arrivato lassù, tu possa sperimentare la sensazione di essere il campione dei tuoi sogni. Ma la vera vittoria è non arrendersi mai, andare sempre più lontano per il tuo bene e per quello dei tuoi cari. Una volta in cima, tutto è possibile. Continua a sferrare pugni!".

Le immagini del carosello – che potete trovare in calce a questa notizia – mostrano l'attore sul pulpito, così come vicino alla folla per firmare gli oggetti più svariati (come un guanto da boxer).

Il film Rocky, realizzato in meno di un mese con un budget di circa un milione di euro, ha incassato ben 225 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante il divieto ai minori in moltissimi Paesi, e ha ottenuto svariati riconoscimenti: tra i principali, ricordiamo i tre Premi Oscar come miglior film, regia e montaggio, oltre al Golden Globe come miglior film drammatico.

Non ci sono parole per descrivere come la storia sia indelebilmente impressa nell'immaginario collettivo: lo dimostra la presenza tra i 500 migliori film della storia (Empire) e all'interno del National Film Preservation Board, a partire dal 2006.

Per approfondire l'argomento, ecco tutti i film della saga di Rocky classificati dal peggiore al migliore.