Sylvester Stallone, l'assurda dieta per Rocky 3: 'Non ricordavo neanche il mio numero'

Mantenere una forma fisica come quella di Sylvester Stallone richiede ovviamente dei grossi sacrifici in termini di dieta e sforzo fisico: la star di Rambo finì però per esagerare con l'impegno ai tempi di Rocky 3, facendo affidamento a una dieta che in pochi riuscirebbero a portare avanti senza impazzire o finire a star male.

A parlarne è stato proprio l'attore che qualche giorno fa ha compiuto 77 anni: nel corso di un'intervista rilasciata al Wall Street Journal Stallone ha infatti ammesso di aver rischiato l'autodistruzione anche dal punto di vista fisico seguendo quel regime alimentare, arrivando addirittura a subire danni alla memoria.

"La mia intera colazione consisteva in due piccoli biscotti di farina d'avena integrale e 10 tazze di caffè. Nell'intera giornata arrivavo a bere anche 25 caffè. Oggi lo bevo ancora, ma ho dovuto ridurlo parecchio: mi era venuto il reflusso. [...] Ai tempi di Rocky 3 la mia dieta era talmente restrittiva che facevo fatica a ricordarmi il mio numero di telefono. Mangiavo solo tonno. La mia memoria era distrutta, era completamente sparita. Ma lo facevo per una giusta causa" sono state le sue parole.

Va bene l'impegno, insomma... Ma ad un certo punto meglio andarci piano, parola del nostro Sly di fiducia che oggi, fortunatamente, sembra davvero scoppiare di salute.