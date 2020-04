Sylvester Stallone arriva su Sky: come guardare Rambo e Rocky in tv e in streaming

Su Sky da sabato 25 a giovedì 30 aprile arriverà la Sylvester Stallone Mania, con l'intero canale 303 di Sky Cinema Collection dedicato ad una programmazione speciale interamente incentrata sui film dell’iconico attore americano di origini italiane.

Offerta di punta sicuramente Rambo – Last blood, in onda come prima assoluta lunedì 27 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection: è il quinto capitolo della saga che vede protagonista il guerriero interpretato dall’inossidabile Stallone, e racconta la storia di come John Rambo, ritiratosi finalmente a vita privata in Arizona, deve tornare in azione quando Gabrielle, una ragazza che ormai considera sua nipote, si mette nei guai col cartello messicano.

Nella collection non mancherà ovviamente l’intera saga del pugile italo-americano Rocky Balboa, personaggio ideato e interpretato da Stallone in Rocky, Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa, Creed e Creed II. Inoltre, saranno inclusi anche diversi altri film come John Rambo, Over The Top, l'action Backtrace con Matthew Modine, Escape Plan 2 – Ritorno All’inferno ed Escape Plan 3 – L’ultima Sfida, e poi ancora I Mercenari 2 e perfino il thriller Cop Land con Robert De Niro ed Harvey Keitel, che vi abbiamo recentemente raccontato nell'Everycult di Cop Land.

Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming on demand su Sky e NOW TV nell'apposita collezione "Sylvester Stallone".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale dedicato all'intera saga di Rocky.