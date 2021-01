Sylvester Stallone: 'Arnold Schwarzenegger è diventato il mio migliore amico'

Questa sera torna in tv I mercenari 2, un film del 2012 diretto da Simon West che segna il ritorno in pianta stabile alla recitazione di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger. La pellicola può contare su un cast stellare, composto tra gli altri anche Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis e Sylvester Stallone.

Proprio quest'ultimo nel corso di diverse interviste ha usato della bellissime parole nei riguardi di quello che per un'intera carriera è stato un suo acerrimo rivale: "Arnold Schwarzenegger adesso è il mio migliore amico. È strano, visto che siamo stati a lungo acerrimi nemici. Nonostante ora siamo in buoni rapporti, è ancora incredibilmente competitivo".

L'attore ha poi rivelato di essere una delle persone migliori che abbia mai conosciuto: "Quando le persone mi chiedono chi è il ragazzo più straordinario che abbia mai incontrato, rispondo che è lui. Pensaci: la forza di volontà e il fatto che abbia successo in tre aree diverse e incredibilmente difficili. Il bodybuilding tutti lo hanno dimenticato, ed era uno dei bodybuilder più influenti che sia mai vissuto. Poi, a Hollywood, con il suo passato da austriaco e il fatto di non essere americano, è diventato il numero 1. E poi la politica, è difficile da classificare, lui è stato il governatore della California. Il governatore del più grande stato per popolazione. È strabiliante".

Intanto, Sylvester Stallone si è mostrato sui social mentre mangia un cuore, per ricordare ai suoi follower l'importanza delle proteine. Vi ricordiamo inoltre che Sylvester Stallone prenderà parte a The Suicide Squad di James Gunn.