Sylvester Stallone ha approvato un film basato sulla data di uscita di Rocky III

Con il quinto e ultimo capitolo de La notte del giudizio arrivato finalmente nelle sale, il creatore e regista della casa James DeMonaco è pronto a voltare pagina con un progetto molto particolare, che ha già ricevuto la speciale approvazione di Sylvester Stallone.

Intitolato This Is The Night, il suo prossimo film è descritto come una storia coming-of-age ambientata a Staten Island nel 28 maggio 1982, giorno di uscita di Rocky III negli Stati Uniti. Il progetto è una vera e propria lettera d'amore nei confronti di Sly, tanto che il filmmaker si è presentato a casa della star per mostrarglielo in anteprima e rendere omaggio al suo idolo.

"Se vi piace Rocky, vi piacerà anche il mio film", ha dichiarato DeMonaco (via Yahoo!). "Ne sono davvero orgoglioso, è un completo allontanamento dai film de La notte del giudizio. È il mio inno all'esperienza cinematografica, alla sacralità di andare al cinema e al modo in cui può commuovere le persone."

Durante il loro incontro, Stallone ha ricambiato il favore mostrando a DeMonaco alcune scene dietro le quinte di Rocky Vs. Drago - The Ultimate Director's Cut, nuova versione del quarto capitolo in arrivo a novembre che il regista de La notte del giudizio ovviamente "non vede l'ora" di poter assaporare.