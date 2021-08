Sylvester Stallone, applausi per Samaritan: il cinecomic è stato presentato al CinemaCon

Dopo la conferma della nuova data di uscita di Samaritan, il misterioso cinecomic in cui Sylvester Stallone interpreterà un ex supereroe ha strappato applausi al CinemaCon, dove è stato presentato nelle scorse ore.

Secondo quanto riferito, Samaritan si è mostrato con un suggestivo trailer ufficiale: Sylvester Stallone viene presentato all'inizio del filmato nei panni di Stanley Kominski, un drogato che si aggira per una società futura infestata dalla criminalità e in rovina, raccoglie la spazzatura e varie attrezzature abbandonate che lo interessano. Indossa una felpa con cappuccio a brandelli, e ricorda, vagamente, il personaggio di Bruce Willis in Unbreakable di M. Night Shyamalan. Nel corso del filmato, il destino interrompe il "pensionamento" di Stanley, che interviene per salvare un giovane, Sam (Javon Walton), dai bulli del quartiere che lo stanno picchiando a sangue. Il gesto fa saltare la copertura di Stanley, perché Sam riconosce immediatamente il suo misterioso salvatore come Samaritan, un supereroe che il mondo crede morto da 30 anni.

Il film si presenta dunque come un cinecomic totalmente originale, qualcosa che sicuramente potrebbe fare gola al pubblico moderno e all'industria, che tenta lentamente di ripartire: lo farà con cinecomic attesissimi come The Batman e Spider-Man: No Way Home, ma le idee originali non basate su IP pre-esistenti sono sempre in grado di portare qualche novità, specialmente in un mercato/genere così saturo come quello dei supereroi. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti, ecco la prima foto ufficiale di Samaritan.