Sylvester Stallone ha appena annunciato il suo ritorno nel mondo dei supereroi DC?

Dopo aver raccontato nuovi aneddoti su Rambo e commentato amaramente il prossimo film della saga di Rocky Creed 3 con The Hollywood Reporter, Sylvester Stallone si è fermato a discutere con Comicbook del suo futuro nella saga DC Studios.

Mentre parlava della sua nuova serie tv Tulsa King, creata da Taylor Sheridan, a Stallone è stato chiesto se tornerà nell'universo DC, per il quale come saprete ha interpretato il divertente e letale King Shark in The Suicide Squad di James Gunn: "Sì, certo" ha risposto la star. "Penso che James sia stato molto generoso... io e lui siamo piuttosto uniti. Quindi se c'è un'opportunità... lo amo, è fantastico."

The Suicide Squad ha segnato la seconda collaborazione tra James Gunn e Sylvester Stallone per il grande schermo, dato che la star delle saghe di Rocky e di Rambo in precedenza era già apparsa in Guardiani della Galassia Vol. 2 nei panni di Stakar Ogord: secondo quanto riferito, inoltre, Stallone tornerà molto presto anche nel Marvel Cinematic Universe, dato che comparirà di nuovo come Stakar nell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol 3, in uscita a maggio del prossimo anno.

Nelle scorse ore, vi segnaliamo che James Gunn e il suo collega co-CEO Peter Safran, produttore di film come Aquaman e del franchise di The Conjuring, hanno ufficialmente presentato i DC Studios agli azionisti di Warner Bros. Discovery durante una conferenza insieme al ceo dell'azienda David Zaslav.