Sylvester Stallone anticipa il ritorno di Rambo? Ecco il post

Pur essendo al lavoro con la directors cut di Rocky IV, Sylvester "Sly" Stallone non dimentica l'altra epica saga che lo ha reso famoso, e con un post su Instagram riapre le speranze dei fan relative ad un futuro Rambo 6.

Nell'immagine pubblicata vediamo la copertina di Rambo: Last Blood, e nella didascalia l'attore esorta il pubblico a guardare il film il più possibile scrivendo: "Guardate il vero viaggio. Non lasciate che si spenga! Fate in modo che diventi il numero 1 questo weekend! (Lui potrebbe tornare). Saluti, Sly".

Potrebbe trattarsi di una mossa pubblicitaria per spingere il film, ora disponibile su Apple Tv, oppure potrebbe essere davvero un tentativo di sondare il terreno per vedere se c'è ancora interesse per l'agguerrito Rambo. Nel qual caso probabilmente Stallone non ci penserebbe due volte a tornare, e del resto ha dato prova di avere ancora benzina nel serbatoio con l'ultimo capitolo, uscito nel 2019.

Sebbene abbia adottato una visione diversa, non condivisa da tutti, il film è comunque riuscito a tenere in vita un'epopea iniziata quasi quarant'anni fa e per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Rambo Last Blood.

Cosa ne pensate? C'è ancora spazio per un ultimo assalto? Oppure Stallone dovrebbe abbassare il fucile e concentrarsi su altro? Ditecelo nei commenti!