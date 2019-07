Sylvester Stallone annuncia di essere al lavoro su di una nuova avventura de I Mercenari

Attualmente nelle sale con il deludente Escape Plan 3 (mai peggio di Escape Plan 2), il buon Sylvester Stallone resta una delle grandi icone del cinema d'azione, pronto anche a tornare in autunno nei panni di John Rambo in Rambo: Last Blood, progetto che sarà forse seguito dal ritorno de I Mercenari.

Avete capito bene: uno dei prossimi progetti di Sly da girare già il prossimo anno potrebbe proprio essere I Mercenari 4 o un nuovo titolo non meglio identificato appartenente al franchise, visto che l'attore ha voluto annunciato durante il Giorno dell'Indipendenza Americana il suo ritorno alla scrittura "per una nuova avventura". Ha scritto esattamente così: "Tutti questi fuochi per d'artificio per il 4 luglio mi hanno dato alla testa! Sto cominciando a mettere insieme la prossima avventura", accompagnando questa didascalia con un'immagine del suo Barney Ross, mitico condottiere dei sacrificabili.



Il franchise de I Mercenari è davvero molto amato anche se traballante, nonostante un terzo capitolo al cardiopalma con uno showdown finale brutale e molto divertente tra Stallone e Mel Gibson. I piani per un Mercenari 4 erano partiti bene alla fine del 2017, per poi naufragare nell'anno successivo a causa di diversi problemi produttivi.



Con uno Stallone più che mai volenteroso di creare una nuova e ancora più assurda avventura, però, si torna finalmente in gioco.