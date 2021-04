Sylvester Stallone annuncia: 'La director's cut di Rocky 4 è terminata'

Sono state ore movimentate per Sylvester Stallone e i fan della saga di Rocky Balboa: l'attore ha infatti confermato che non tornerà in Creed III, nuovo film del franchise diretto da Michael B. Jordan, ma lo farà in ... Rocky IV!.

Ebbene si, perché come potete vedere nel post in calce all'articolo, pubblicato originariamente sulla pagina ufficiale dell'attore sul social network Instagram, Stallone ha confermato la conclusione dei lavori sull'attesissima director's cut di Rocky IV.

L'annuncio è entusiasmante per i fan più accaniti della saga di Rocky, e anche se non è stata ancora fornita una data di uscita ufficiale del film né si conoscono i piani per la sua distribuzione (che molto probabilmente riguarderanno in home-video) sarà sicuramente interessante vedere quale impatto avranno i cambiamenti apportati sul film originale, uno dei più amati della serie.

In precedenza, lo stesso Stallone aveva affermato che la director's cut di Rocky IV renderà il film "più profondo e migliore": se volete saperne di più sul film originale, recuperate il nostro Everycult su Rocky IV.

Ricordiamo inoltre che questi giorni sono stati particolarmente all'insegna di Rocky Balboa: Stallone in persona, infatti, ha annunciato di essere a lavoro su una serie tv prequel di Rocky, pensata per raccontare la giovinezza dei personaggio principali del franchise. Perché lo Stallone Italiano non si arrende mai.