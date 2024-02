Sylvester Stallone ha fatto allenare le figlie coi Navy Seals per prepararle a New York

"Questi sono dei veri Rambo" afferma Sylvester Stallone durante l'ultimo episodio di The Family Stallone, docuserie sulla famiglia di Rocky Balboa arrivata alla seconda stagione: Stallone si riferisce ai Navy Seals, le forze speciali della United States Navy.

Stallone porta le figlie Sophia e Sistine ad allenarsi con i soldati della Navy Seals: "Vivete in New York e vi preoccupate di questa cosa?" "Ma questo è molto più spaventoso di New York" è lo scambio irocnico tra Sylvester e Sophia prima di arrivare nel luogo dell'allenamento. L'obiettivo di Stallone con questa giornata di training intensivo è insegnare alle figlie come proteggersi dai pericoli di New York City, dove le due sorelle si sono trasferite per inseguire i loro sogni. "Vivendo da sole a New York dovete sapere come difendervi e durante il tempo che avremo insieme vi insegneremo un'insieme da abilità di base che potrete usare quando sarete da sole a New York" spiega uno dei soldati alle ragazze. Nella clip condivisa su Instagram, vediamo i due approcci diversi delle giovani al combattimento: mentre Sophia si mostra molto combattiva e pronta a tirare calci e pugni come una degna erede di Rocky Balboa, Sistine ha un approccio decisamente più rilassato e giocoso.

The Family Stallone è incentrato sulla vita di una delle famiglie più importanti dello showbiz hollywoodiano e sul ruolo di Sylvester nei panni di padre: nella prima stagione sono comparse star del calibro di Al Pacino, che nel trailer vediamo a colazione con Stallone, e Dolph Lundgren, conosciuto per il suo ruolo di Ivan Drago in Rocky. Nella seconda stagione la famiglia Stallone lascia Hollywood per stabilirsi su altri lidi: i coniugi a Palm Beach, Scarlet a Miami e Sophia e Sistine, come abbiamo già visto, a New York City. Ma la famiglia più in vista del mondo del cinema non potrà stare separata per molto tempo, e tutti i suoi componenti si riuniranno in un viaggio in Italia.