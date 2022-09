Sylvester Stallone, addio al tatuaggio con il volto della moglie: al suo posto un cane!

Sylvester Stallone sta divorziando da Jennifer Flavin e per voltare completamente pagina ha deciso di sostituire il tatuaggio con il volto della modella con uno dedicato a Rocky. Non si tratta però del celebre personaggio da lui interpretato, bensì del suo amatissimo cane Butkus.

L'animale compare con l'attore in numerosi post sui social e non stupisce dunque che il suo tenero faccione abbia preso il posto della modella con cui Stallone ha condiviso la sua vita per ben 25 anni. Naturalmente, il portavoce della star italo-americana ci ha tenuto a precisare che non vi sono di certo dissapori tra quella che è ormai ufficialmente la sua ex moglie.

L'attore voleva semplicemente dare una rinfrescata ai suoi tatuaggi ma qualcosa è andato storto nei ritocchi e così, per tentare di sistemare al meglio la situazione, il tatuatore ha pensato bene di sostituire il viso della Flavin con quello di Batkus, il cane di razza bullstiff che nella versione italiana di Rocky ha preso il nome di Birillo.

Tra l'altro, proprio a riprova che i rapporti con la modella non sono poi tanto complessi come in realtà i giornali scandalistici dicano, Stallone si è fatto prendere dalla nostalgia, condividendo alcuni scatti della sua famiglia, ex moglie compresa.