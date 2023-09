Sylvester Stallone dice addio a Rambo: 'No a nuovo film, mica posso combattere l'artrite'

Sylvester Stallone ha detto addio a Rambo: durante una nuova masterclass, in occasione del Toronto Film Festival, l'attore ha lasciato intendere che non realizzerà un nuovo sequel del celebre franchise action.

Come potete vedere nel video disponibile in calce all'articolo l'attore, 77 anni, si trovava sul palco del Toronto Film Festival per presentare il suo nuovo documentario Sly, e ha anticipato ai presenti che anche se qualcuno a Hollywood dovesse mostrare interesse per un nuovo sequel di Rambo, lui molto probabilmente si tirerà fuori. "Con Rambo, siamo giunti al capolinea”, spiega Stallone nel filmato raccolto da JoBlo. “Con quel personaggio abbiamo fatto praticamente di tutto nel corso degli anni, e anche se qualcuno volesse fare un altro film, mi chiedo contro chi o contro che cosa dovrei combattere. Chi potrà essere il nemico, l'artrite?", si è domandato Stallone, facendo esplodere in una risata tutta la sala.

Ricordiamo che, recentemente, Stallone potrebbe aver detto addio anche a Rocky, dopo la rottura con il produttore della saga Irvin Winkler e la decisione di non riprendere il ruolo del mitico 'Stallone Italiano' in Creed III, terzo film della saga sequel del franchise di Rocky. Da notare che, per stessa ammissione di Stallone, l'autore è lavoro sia sulla serie tv prequel di Rocky sia sul prequel di Rambo, anche se trattandosi di due progetti sulla giovinezza dei due personaggi è improbabile che la star tornerà davanti alla cinepresa per interpretarli ancora una volta.

Rimanete con noi per tutte le prossime novità sulla carriera di Sylvester Stallone.