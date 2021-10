Sylvester Stallone dice addio ai Mercenari: già finite le sue riprese di The Expendables 4

Pochi giorni fa vi mostravamo Sylvester Stallone e Dolph Lundgren sul set de I mercenari 4, nuovo film della saga action attualmente in lavorazione, ma a quanto pare il ruolo della star di Rocky e Rambo sarà davvero ridotto nel prossimo episodio guidato da Jason Statham.

Questo perché, come pubblicato dallo stesso attore sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, Sylvester Stallone ha già concluso la sua parte di riprese e ha detto addio alla saga: "Oggi è la fine de I mercenari per me, il mio ultimo giorno di riprese... Sto tornando a casa. Loro hanno appena finito uno stunt di grande successo, ed è ora di andare avanti", dice Sylvester Stallone nel video. "Questo sarà il mio ultimo giorno, quindi si, mi sto divertendo ma è sempre una cosa agrodolce. È qualcosa a cui sono stato molto legato. Immagino, ora che sono passati 12 anni, di essere pronto a passare il testimone a Jason, sarà in buone mani. La cosa più bella è stata essere in grado di fare film d'intrattenimento e forse c'è un piccolo messaggio in questo, perché quello che cerco di trasmettere nei miei film è il tocco umano, il legame. Non tanto l'azione, l'azione è ovvio, ma anche qualcosa con cui il pubblico possa relazionarsi. Questo è il difficile: cuore, energia e umorismo."

Le teorie sulla morte di Barney Ross, il personaggio interpretato da Stallone, a questo punto si fanno sempre più probabili: del resto i pochi giorni trascorsi dalla star sul set fanno pensare ad un ruolo molto ridotto, con Jason Statham che assumerà il ruolo di protagonista. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.