Sylvester Stallone, addio alla madre della star Jackie Stallone: aveva 98 anni

Jackie Stallone, astrologa delle star e madre dell'attore Sylvester Stallone, è morta nelle scorse ore a 98 anni: ad annunciarlo ai giornali Frank Stallone, il fratello minore della star di Rocky e Rambo, che lo ha comunicato questa notte.

“Era una donna straordinaria, che si allenava ogni giorno, piena di coraggio e senza paura. E' morta nel sonno come aveva desiderato. Era difficile non volerle bene, era una persona molto eccentrica e sgargiante ... Ha vissuto il proibizionismo, la depressione e la seconda guerra mondiale. Mi parlava per ore degli anni '20, '30 e '40. È stata una lezione di storia. La sua mente è rimasta acuta come un rasoio fino al giorno in cui è morta", ha scritto su Facebook.

Oltre ad essere la madre del leggendario attore di Cobra e Cop Land, Jackie Stallone è diventata famosa negli anni '90 per la pubblicazione di una serie di libri di astrologia e per aver avviato la sua hotline psichica. È apparsa anche nel programma di wrestling GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling, che è stato successivamente adattato nell'omonimo show di Netflix.

Sul suo sito web, la Stallone riporta di aver consigliato "re, primi ministri, politici, star del cinema, giocatori d'azzardo, generali, gangster, poliziotti e preti" durante la sua carriera di astrologa. La Stallone ha coniato il termine e la pratica di "rumpology", che descriveva come simile alla lettura del palmo, ma dal posteriore. Celebri le sue apparizioni nei talk show, tra cui "The Howard Stern Show", "Oprah", "Larry King Live", "The Late Show With David Letterman" e "The Graham Norton Show". Più di recente, Stallone ha partecipato al reality show britannico "Celebrity Big Brother" nel 2005 come ospite a sorpresa: venne eliminata dopo quattro giorni.

