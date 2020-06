Sylvester Stallone, dopo oltre 50 anni ha completato la sceneggiatura su Edgar Allan Poe

Il grande Sylvester Stallone ha recentemente offerto alcuni aggiornamenti sul biopic di Edgar Allan Poe, un progetto molto caro alla star in sviluppo addirittura dagli anni '70.

In una recente intervista con Deadline, che trovate in calce all'articolo, l'attore e regista ha raccontato i vari hobby utilizzati per superare la noia del lockdown imposto dalla pandemia, e fra questi ha trovato anche il modo di inserire anche tanto lavoro:

"Ho appena finito la sceneggiatura su Poe, dopo cinquantuno anni. Non so se è una buona storia, ma almeno adesso so che è una storia conclusa. Scrivere non è divertente. E' come farsi asportare la milza attraverso il naso, tirata da un camion!".

Per chi non lo sapesse, è dagli anni 70, prima del successo di Rocky, che lo Stallone Italiano desidera realizzare un film biografico su Edgar Allan Poe, autore americano celebre per i suoi romanzi horror. Negli scorsi mesi e settimane, tramite la sua pagina ufficiale Instagram, Stallone ha aggiornato periodicamente i suoi follower, avvertendo che qualcosa stava finalmente bollendo in pentola: "Raggiungere i propri obiettivi è faticoso, ma vale la pena provarci. Ci avrò anche messo 50 anni, ma alla fine ci sono riuscito. Si tratta di una delle sfide più grandi della mia vita".

