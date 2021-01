Sylvester Stallone, 5 grandi film da recuperare oltre Rambo e Rocky

Non solo Rambo e Rocky per il grande Sylvester Stallone, uno degli attori più amati della Hollywood moderna che fin dagli anni '70 è stato in grado di ritagliarsi uno spazio unico nell'industria cinematografica occidentale.

Nota (e nata) soprattutto per i ruoli del celebre veterano del Vietnam e dell'iconico pugile italo-americano, la star - oltre che attore prolifico e produttore, acclamata anche come sceneggiatore e regista - a cavallo tra gli anni '80 e '90 è stato al centro di opere molto apprezzate, purtroppo però meno note al grande pubblico odierno.

Ecco i migliori 5 film con Sylvester Stallone da recuperare il prima possibile:

Cobra - film del 1986 diretto da George Pan Cosmatos: è basato sul romanzo Facile preda di Paula Gosling, noto anche come Bersaglio facile; nove anni più tardi, nel 1995, dallo stesso libro sarebbe stato tratto il film Facile preda di Andrew Sipes.

I falchi della notte - thriller noir del 1981 diretto da Bruce Malmuth che include nel cast anche Billy Dee Williams, il celebre Lando di Star Wars.

Over the Top - dramma sportivo sul mondo dei camionisti e il braccio di ferro uscito nel 1987 diretto da Menahem Golan, con un inedito Sylvester Stallone dal cuore d'oro il cui obiettivo è quello di riconquistare il figlio che aveva abbandonato anni prima.

Dredd - La legge sono io - cinecomic del 1995 diretto da Danny Cannon e tratto dall'omonimo personaggio dei fumetti creato da John Wagner e Carlos Ezquerra nel 1977: nel cast anche Rob Schneider, Diane Lane e Armand Assante.

Copland - thriller poliziesco del 1997 scritto e diretto da James Mangold: per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Copland.

Per altre letture: ecco perché Sylvester Stallone ha mangiato un cuore su Instagram.