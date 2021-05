Sylvester Stallone, 24 anni di matrimonio per la star di Rocky: 'Il tempo vola!'

Abbiamo visto recentemente Sylvester Stallone a Roma, davanti alla Pietà di Michelangelo, ma in questi giorni il protagonista di Rocky ha anche una data importante da celebrare: ricorre infatti il suo anniversario di matrimonio. Nella giornata di lunedì l'attore ha ricordato i 24 anni di matrimonio con Jennifer Flavin con un post su Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nella foto Sylvester Stallone è in compagnia della moglie, l'ex modella californiana con cui è sposato dal 1997.

"È il momento del mio felice 24° anniversario di matrimonio!!!" scrive l'attore nella didascalia. "Il tempo vola, ma ho una vita benedetta. Grazie a mia moglie e alla mia famiglia."

Tra i commenti al post, non poteva mancare quello della stessa Jennifer Flavin Stallone: "I migliori 24 anni! Amo così tanto te e la nostra splendida famiglia."

I fan di Sylvester Stallone attendono l'uscita del nuovo film intitolato Rocky vs Drago, una director's cut di Rocky IV, da lui scritto, diretto e interpretato, che secondo il diretto interessato renderanno la versione del 1985 "più profonda e migliore". Tra i vari commenti al suo post, scritti da amici, follower e personaggi famosi, spiccano gli auguri del regista James Gunn e quelli di tante pagine fan di tutto il mondo dedicate a Stallone, a Rambo o a Rocky.