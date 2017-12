SYFY annuncia il sequel di Blu Profondo, il film horror con gli squali del 1999!

Blu Profondo avrà une questo sequel arriverà nel 2018 sulla piattaforma di streaming digitale,, questo il titolo originale della pellicola datata 1999, tornerà a terrorizzare gli amanti del genere e la pellicola sarà

Blu Profondo 2 sarà R-Rated perché "mostrerà immagini estremamente violente e sanguinose delle creature, e poi si userà un linguaggio scurrile".

Secondo SYFY, "La trama "spacca". Si parlerà della scienziata protezionista della specie degli squali, la Dr.ssa Misty Calhoun, che sarà invitata per un consulto su un progetto segretissimo portato avanti dal miliardario dell'industria farmaceutica Carl Durant (Michael Beach). La Calhoun resta scioccata quando comprende che l'azienda sta usando una specie di squali incredibilmente violenta, aggressiva e imprevedibile, come soggetto del test farmacologico. Probabilmente avrete già capito come andranno le cose successivamente, nel corso della pellicola, e la Warner Bros. ci stuzzica proponendo anche una sorta di "personalità" degli squali che potrà certamente rivelarsi una minaccia per questi indifesi umani che si troveranno loro di fronte."

Il film originale non fece grandi numeri al box office, ma, anni dopo il release, ha guadagnato lo status di film cult del genere.

La prima pellicola vide come protagonisti: Thomas Jane (The Punisher), LL Cool J, Saffron Burrows (The Bank Job) e Samuel L. Jackson ma nessuno di loro sarà nel sequel.

"Vogliamo che sia un vero e proprio sequel. Volevamo che mantenesse lo spirito di Blu Profondo e che le persone lo amassero", ha detto Matt Bierman, Creative Executive alla Warner Bros.. "La ricerca che proporremo in Blu Profondo 2 arriva direttamente dalla mitologia e dalla storyline del primo film. Abbiamo dato allo squalo protagonista una personalità tutta sua e speriamo che gli spettatori la approvino, dal momento che aiuta molto a comprendere la storia e la parte narrativa della pellicola, in un modo che invece non è riuscito a fare il film originale. All'inizio Blu Profondo racconta la storia con minuzia, lentamente, e poi esplode in un turbine di azione e violenza."

Non appena avremo ulteriori dettagli su Blu Profondo 2 ve li comunicheremo; per adesso diteci, siete curiosi di vedere questo sequel su SyFy nel 2018?