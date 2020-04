SyFy affronta la quarantena con una maratona della saga di Sharknado

Per aiutare a distrarre i suoi spettatori il canale The SyFy Channel ha proposto una maratona della celebre saga (s)cult Sharknado. A partire da domenica 5 aprile il network trasmetterà tutti i film del franchise che ha accumulato fan in tutto il mondo grazie all'assurdità della trama e della messa in scena che l'ha fatto diventare famoso.

Da domenica saranno quindi trasmessi Sharknado, Sharknado 2 - A volte ripiovono, Sharknado 3, Sharknado 4, Sharknado 5 e L'ultimo Sharknado - Era ora, uscito nel 2018.

Il primo e il secondo film si ripeteranno dopo la sesta messa in onda, come dichiarato da NBC Universal in un comunicato stampa.



La serie di film di Sharknado vede come protagonista Ian Ziering, star di Beverly Hills 90210, nei panni di Fin Shepard, e Tara Reid, star di American Pie, nel ruolo di April Wexler. I due interpretano una coppia sposata che s'imbatte nel bizzarro fenomeno meteorologico dei tornado pieni di squali nei loro viaggi intorno al Paese, al mondo e persino nello spazio.

I sei film sono stati tutti diretti da Anthony C. Ferrante, e sono pieni di celebrità e di personaggi della cultura pop. Il proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, interpreta il presidente degli Stati Uniti in Sharknado 3. Altri cameo includono David Hasselhoff, Vivica A. Fox, Tori Spelling, LaToya Jackson, Ben Stein, Bo Derek, Charo, Olivia Newton-John e il meteorologo Al Roker.

Su Everyeye trovate la recensione di Sharknado mentre Ian Ziering affronta uno tsunami di zombie in Zombie Tidal Wave.