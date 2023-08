Sydney Sweeney vuole incontrare Jane Fonda per il remake di Barbarella: 'Mi ha ispirata'

Sydney Sweeney ha una serie di progetti di alto profilo in lavorazione, incluso l'atteso nuovo spin-off di Spider-Man Madame Web, e tra questi certamente spicca il remake di Barbarella.

Alla fine dell'anno scorso, è stato annunciato che la star di Euphoria avrebbe recitato e prodotto una nuova iterazione della storia della famosa sex symbol dei fumetti, che era stata precedentemente portata sul grande schermo nel famoso film con Jane Fonda uscito nel 1968, in piena rivoluzione culturale. - ma ora sembra che Sydney Sweeney vorrebbe unire le forze con la sua predecessora.

In una nuova recente intervista con Variety, infatti, la star ha affermato che le piacerebbe "assolutamente" parlare con Jane Fonda, e ha sostenuto che l'interpretazione della collega nel film originale le ha insegnato il modo in cui "le donne sono in grado di controllare il proprio potere". "Oggi trovo il potere nella mia femminilità", ha detto Sydney Sweeney nell'intervista. "Uso il mio cervello e uso tutto ciò che sto imparando ogni singolo giorno in questo settore: quello è il mio potere".

Barbarella è stata creata da Jean-Claude Forest e venne serializzata su V Magazine nel 1962, prima che il suo fumetto venisse raccolto in un libro autonomo diversi anni dopo. La serie segue le gesta di Barbarella, un'astronauta spaziale che intraprende folli avventure in lungo e in largo per tutta la galassia. Il remake con Sydney Sweeney non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.