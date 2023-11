Sydney Sweeney vietata ai minori nel trailer della nuova commedia rated-R Anyone but you

Al primo trailer di Anyone but you si aggiunge ora una seconda clip, condivisa dal profilo YouTube di Sony Pictures Entertainment. "Hot? Sì" scrive nella descrizione. "Eccitati? Anche. Sydney Sweeney e Glen Powell recitano in #AnyoneButYou, in arrivo esclusivamente al cinema".

Dopo un'ironica discussione tra i due attori sulla paternità del film – conclusa con un "pareggio" –, il trailer mostra alcune scene inedite, tra cui quelle nell'aereo, in spiaggia e sulla barca a vela. "Non c'è alcuna possibilità di convincerli che ci piacciamo a vicenda" afferma Ben mentre osserva le altre persone in spiaggia, al che Bea aggiunge: "Lo sai, penso ancora a quella notte che abbiamo passato insieme. Dico sul serio", anche se il gesto immediatamente successivo suggerisce il contrario... Ma la parte più divertente è l'imitazione di quella scena cinematografica: peccato che stavolta finisca nel peggiore dei modi!

Anyone but you (Tutti tranne te in lingua originale) è un film diretto da Will Gluck, ricordato anche per Amici di letto, Annie - La felicità è contagiosa e Peter Rabbit. Racconta la storia di due persone che, pur disprezzandosi, non riescono a separarsi mentre trascorrono una vacanza a Sydney. Nel cast, oltre a Sweeney e Powell, ricordiamo anche Alexandra Shipp (attrice di X-Men - Dark Phoenix e Barbie). Le riprese si sono svolte nel Nuovo Galles del Sud e, appunto, Sydney.

L'uscita del film, prevista per il 15 dicembre 2023, è stata posticipata al 22 dicembre; in Italia debutterà il 25 gennaio 2024. A proposito, Sydney Sweeney e Glen Powell di Anyone but you sono una coppia? A rispondere è l'attore stesso!