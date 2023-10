Sydney Sweeney e Vanessa Kirby nel nuovo film di Ron Howard: il cast è impressionante!

Vanessa Kirby e Sydney Sweeney sono state ufficializzate nel cast del nuovo film diretto da Ron Howard, inizialmente intitolato Origin of the Species, successivamente modificato in Eden. La star di Mission: Impossible e la star di The White Lotus sostituiranno Alicia Vikander e Daisy Edgar-Jones, inizialmente previste nel cast.

Vanessa Kirby e Sydney Sweeney affiancheranno Ana de Armas, Jude Law e Daniel Brühl. Eden viene descritto come un survivor thriller ed era precedentemente in fase di sviluppo con il titolo Origin of the Species.



La produzione inizierà in Australia nel mese di novembre, con Hans Zimmer che si occuperà della colonna sonora.

Howard si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Noah Pink. Eden racconta la storia di un mistero irrisolto che si è svolto su una remota isola delle Galápagos, e traccia le distanze verso cui gli esseri umani sono disposti a spingersi alla ricerca della felicità. Secondo i produttori, Eden 'approfondisce la condizione in modi inaspettati, assurdi, divertenti, sexy ma soprattutto elettrizzanti e pieni di suspence'.

Di recente, Vanessa Kirby ha elogiato Joaquin Phoenix per la sua performance in Napoleone, nel quale l'attrice interpreta Giuseppina Bonaparte.

Pare che l'attrice sia anche una delle papabili al ruolo di Sue Storm nel prossimo film sui Fantastici Quattro.



A settembre Sydney Sweeney ha confessato che stava per lasciare Hollywood, prima di raggiungere il successo con Euphoria e The White Lotus.