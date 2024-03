Sydney Sweeney tornerà come Spider-Woman, ma ad una sola condizione: Zendaya

Il flop di Madame Web è stata una brutta battuta d'arresto nell'altrimenti invidiabile striscia consecutiva di vittorie di Sydney Sweeney, lanciatissima attrice di Tutti tranne te e The White Lotus.

Tuttavia la star, che nel disastroso spin-off della saga di Spider-Man di Sony interpreta una versione di Spider-Woman, si è detta disposta a riprendere il suo ruolo di Madame Web, ma ad una sola condizione: poter lavorare nuovamente con Zendaya, superstar di Dune che come noto nel franchise di Spider-Man interpreta la MJ del Marvel Cinematic Universe (oltre ad essere fidanzata con Spider-Man in persona, ovvero l'attore Tom Holland). Parlando con Comicbook durante una nuova intervista promozionale in vista del lancio del suo prossimo film, l'horror religioso Immaculate, Sydney Sweeney ha dichiarato "Oh si, assolutamente si, sarebbe fantastico, certo che tornerei", in merito alla possibilità di tornare nei panni di Spider-Woman per un film con Zendaya.

Ovviamente il legame tra le due attrici risale ad Euphoria, l'acclamata e controversa serie tv di HBO nella quale sia Zendaya che Sydney Sweeney ricoprono i ruoli di co-protagoniste. La terza stagione dello show è attualmente in sviluppo, anche se il network non ha ancora svelato quando uscirà esattamente.

