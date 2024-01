Sydney Sweeney a testa in giù come Spider-Woman nel nuovo video di Madame Web

Sydney Sweeney ha amato indossare il suo costume di Spider-Woman, ed effettivamente nel nuovo video dal dietro le quinte del prossimo cinecomic Madame Web la vediamo particolarmente a suo agio anche nel compiere gli stunt della supereroina ragnesca.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'attrice di Euphoria e Tutti tratte te è appesa a testa in giù nei panni di Spider-Woman, e in una classica posa 'alla Spider-Man' scende dal soffitto legata alla sua ragnatela. Ricordiamo che, in base all'elenco del cast completo di Madame Web, sappiamo che Sydney Sweeney non interpreterà Jessica Drew ma Julia Carpenter, ovvero la seconda Spider-Woman nei fumetti Marvel: il personaggio è apparso per la prima volta sulle pagine di Secret Wars #6 nel 1984, crossover durante il quale ottenne dei poteri molto simili a quelli di Spider-Man, nel corso della sua storia editoriale dopo aver abbandonato l'identità di Spider-Woman diventò prima Arachne e poi la terza Madame Web.

Madame Web è diretto da SJ Clarkson da una sceneggiatura che il regista ha scritto in collaborazione con Claire Parker e dagli sceneggiatori di Morbius Matt Sazama e Burk Sharpless. I membri confermati del cast del film includono anche Dakota Johnson nel ruolo della protagonista Cassandra Web, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

Madame Web arriverà nelle sale di tutto il mondo il 14 febbraio.