Sydney Sweeney: svelato ufficialmente il suo ruolo nello spin-off di Spider-Man Madame Web

Lo spin-off di Spider-Man, Madame Web, sta per diventare realtà con l’universo Sony dedicato all’eroe newyorkese che si amplia sempre di più. Variety ha dedicato un lungo speciale a Sydney Sweeney, in cui la protagonista del nuovo film di S.J.Clarkson ha svelato quale sarà il ruolo che ricoprirà nel lungometraggio previsto per febbraio 2024.

Dopo aver chiarito che Madame Web sarà un thriller, ci giungono nuove informazioni sul prossimo film della Sony dedicato al mondo dell’Uomo Ragno con l’importante magazine di moda che svela il ruolo dell’attrice che interpreterà quella Julia Carpenter che nei fumetti diventa Spider-Woman.

A tal proposito la Sweeney ha dichiarato: “Appena ho saputo di aver avuto il ruolo sono andata subito in fumetteria e ho comprato tutti i fumetti che menzionavano il mio personaggio”.

Quindi ha azzardato, parlando del film: “Penso che sia diverso da come la gente si aspetta che sia un film di supereroi. Citate questo! È una citazione, perchè i tabloid riprenderanno tutto quello di cui parliamo”.

Non è ancora chiaro se il personaggio della Sweeney potrà avere un ruolo nel Marvel Cinematic Universe o se la Sony deciderà di produrre un film con Spider-Woman protagonista assoluta, e, in attesa di nuove informazioni su Madame Web, o su questi ulteriori possibili progetti, vi lasciamo alle parole di Sydney Sweeney a proposito della sua co-star in Madame Web, Dakota Johnson.