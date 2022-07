Sydney Sweeney, star di Madame Web hot sui social col nuovo servizio fotografico

Il talento e la bellezza di Sydney Sweeney ci avevano già colpito durante le due stagioni di Euphoria che, senza nulla togliere a Zendaya, hanno beneficiato moltissimo della presenza del personaggio di Cassie: nell'attesa di ritrovare la giovanissima attrice in Madame Web, però, possiamo ammirarla in tutto il suo splendore sui social.

Sweeney farà infatti parte di un cast che potrà contare su nomi piuttosto conosciuti, dalla protagonista Dakota Johnson all'ultima new entry Emma Roberts: da qui all'uscita del nuovo film Sony dedicato alla villain di Spider-Man, però, dovrà passare ancora un po' di tempo, con le nuove foto pubblicate dall'attrice su Instagram che ci permettono, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, di non correre il rischio di dimenticarne l'incredibile bellezza.

In un servizio fotografico postato in queste ore sul suo profilo social, infatti, Sydney Sweeney si mostra in tutta la sua avvenenza in bikini sullo sfondo di un mare al tramonto: un soggetto e un paesaggio davvero spettacolari, che infatti non hanno perso tempo a raccogliere apprezzamenti da fan e non solo (spicca, ad esempio, il commento dell'account ufficiale di Star Wars).

Una Sydney Sweeney decisamente in forma, dunque, quella che ci guida verso l'uscita del nuovo film ambientato nell'universo di Spider-Man: a tal proposito, ecco chi sarà il direttore della fotografia di Madame Web.