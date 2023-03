Sydney Sweeney: la star di Euphoria da urlo nel suo ultimo servizio fotografico

Nel corso degli ultimi anni Sydney Sweeney ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel mondo delle celebrità, diventando una delle giovane attrici più famose e seguite di tutta Hollywood.

Protagonista in ambito cinematografico con film come The Ward - Il reparto, Under the Silver Lake, C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, Nocturne e The Voyeurs, il successo internazionale per l'attrice è arrivato sul piccolo schermo grazie al ruolo di Cassie Howard in Euphoria, l'acclamata serie televisiva HBO con protagonista Zendaya. Oggi, la star ha condiviso sul suo profilo Instagram delle nuove foto in occasione della sua collaborazione con Frankies Bikinis. Vi lasciamo le immagini in calce alla notizia.

Candidata al Premio Emmy per la sua interpretazione di Olivia Mossbacher nella prima stagione di The White Lotus, l'attrice sarà Julia Carpenter nel film Sony Madame Web, come confermato dagli ultimi rumor riguardanti il cinecomic dello SpiderVerse. Inoltre, Sweeney sarà la protagonista di Immaculate, ovvero l'horror psicologico di Black Bear Pictures diretto da Michael Mohan e di Barbarella, remake del film del 1968 basato sull'omonimo personaggio dei fumetti.

Recentemente, l'attrice ha raccontato di essere stata sessualizzata ai tempi del liceo per via del suo corpo: "Venivo sempre sessualizzata al liceo, perché avevo le tette. È un po' ironico: le frasi che vengono rivolte a Cassie in Euphoria, oggi il pubblico ha deciso di rivolgerle a me nella vita reale".