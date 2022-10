Sydney Sweeney: 'Sono sessualizzata dal liceo solo perché avevo le tette'

La superstar Sydney Sweeney nel giro di pochissimo tempo è diventata una delle nuove sex-symbol di Hollywood, un ruolo del quale oggi lei stessa si è più volte detta orgogliosa ma che inizialmente le ha causato qualche problema, specialmente al liceo.

Nel corso di una recente intervista con Elle, infatti, la star 25enne ha raccontato di come, proprio come il suo personaggio Cassie nell'acclamata serie tv Euphoria, sia stata pesantemente sessualizzata durante il liceo per via del suo corpo: “Venivo sempre sessualizzata al liceo, perché avevo le tette. È un po' ironico: le frasi che vengono rivolte a Cassie in Euphoria, oggi il pubblico ha deciso di rivolgerle a me nella vita reale. Credo sia una cosa assurda, perché in quella serie volevamo mostrare quanto è brutto quando una persona viene così ipersessualizzata nella vita vera e quali cause ed effetti ciò avrebbe potuto comportare per lei a livello emotivo e psicologico. E invece continuano a farlo a me nella vita reale”.

Sydney Sweeney ha anche parlato dell'importanza dei coordinatori dell'intimità sul set: "L'industria cinematografica da questo punto di vista ha fatto molti passi in avanti con i coordinatori dell'intimità, mi sono sempre sentita a mio agio con il mio corpo grazie a questo approccio. Sono molto collaborativi e molto solidali. Penso che sia importante che ogni set ne abbia uno".

Orgogliosa di essere considerata una sex symbol, qualche giorno fa vi abbiamo riportato che Sydney Sweeney ha ottenuto il ruolo di Barbarella, una dei personaggi immaginari più sex symbol in assoluto nella storia dei fumetti, già interpretata sul grande schermo da Jane Fonda in film del 1968. L'attrice, lo ricordiamo, sarà la Spider-Woman Julia Carpenter in Madame Web, prossimo cinecomix Sony Pictures spin-off della saga di Spider-Man.

