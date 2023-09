Sydney Sweeney è più sexy che mai nel video di Angry, il nuovo singolo dei Rolling Stones

A testimonianza di quella che appare come un’ascesa inarrestabile, la star del cinema Sydney Sweeney è diventata la protagonista del nuovo video musicale dei Rolling Stones per la canzone Angry, presente nel nuovo album Hackney Diamonds. Nel video si vede la Sweeney ballare in auto sulle strade californiane al ritmo della storica band.

La strada per il successo è sicuramente imprevedibile e particolare: dopo infatti aver raccontato di quel momento in cui Sydney Sweeney stava per lasciare Hollywood per dedicarsi ad altro, torniamo a parlare della sua incredibile ascesa nell’Olimpo delle celebrità per riportare la notizia dell’ultimo traguardo raggiunto dall’attrice di Spokane.

Non è certo infatti da tutti poter mettere nel proprio curriculum la presenza in un video musicale di una delle band più famose di tutti i tempi, riuscendo, tra le altre cose, nell’impresa di rubare la scena a Mick Jagger e compagnia.

Nel video, infatti, la Sweeney mostra tutta la sua sensualità e la sua vitalità, vestita di abiti di pelle, nel racconto di un viaggio in auto attraverso una Los Angeles tempestata di cartelloni pubblicitari con protagonisti i Rolling Stones e il nuovo album della band britannica, in uscita a ottobre 2023.

I Rolling Stones hanno annunciato su Twitter l’uscita del loro album, diciotto anni dopo rispetto al loro ultimo lavoro originale, A Bigger Bang.

Vi lasciamo all’interpretazione dell’attrice nel video di Angry e alla notizia che è finalmente stato svelato il ruolo di Sydney Sweeney in Madame Web.