Sydney Sweeney si sente hot: 'Da femminista adoro il corpo che ho'

Sydney Sweeney non ha mai nascosto di amare il proprio corpo difendendolo a spada tratta dopo alcune polemiche nate a seguito del videoclip di "Angry" dei Rolling Stones, singolo di punta del loro recente album Hackney Diamonds.

Nei quattro minuti di video, l'attrice si trova sul sedile posteriore di una decappottabile indossando vestiti succinti mentre l'auto sfreccia lungo Sunset Boulevard a Hollywood. Pantaloni e corsetto di pelle, Sydney Sweeney balla sulle note di Angry in un video dalle atmosfere vintage mentre ammira i cartelloni che ripercorrono le tappe del percorso dei Rolling Stones.

Ma l'interpretazione di Sweeney, tra i volti emergenti più popolari di Hollywood, non ha convinto il frontman dei Blur e co-creatore dei Gorillaz Damon Albarn che ha accusato la band di oggettivizzare la star di Euphoria: "Ho ascoltato la loro nuova canzone e guardato questo orribile video musicale che li mostrava in diverse fasi della loro vita sui cartelloni pubblicitari. E poi c'è questa giovane donna che hanno oggettivizzato. Che diavolo è questo?".

Sweeney ha subito risposto alle critiche: "Una delle domande che ricevo più spesso è se sono femminista. Adoro il mio corpo - ha detto l'attrice a Glamour U.K. - il videoclip è sexy e forte, e non penso che ci sia niente di sbagliato in questo. Sono in un video dei Rolling Stones. Quanto è bello e iconico? Mi sentivo così bene. Sono le cose belle di questa carriera che non avevo idea di poter fare".

Sweeney non ha mai nascosto di amare le proprie curve, e la sua replica non ha che confermato quanto sia fiera del proprio corpo! L'attrice debutterà presto nell'universo di Spider-Man in Madame Web ma tra i suoi prossimi progetti c'è anche l'horror Immaculate di cui Sweeney sarà protagonista!