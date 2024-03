Sydney Sweeney: tutto quello che sappiamo sul remake di Barbarella

In attesa di vederla in azione nel nuovo horror religioso Immaculate, che ha prodotto e interpretato, ricordiamo che uno dei prossimi progetti della lanciatissima attrice Sydney Sweeney è il remake di Barbarella, cult della fantascienza anni '60 con protagonista Jane Fonda.

La giovane star tornerà a collaborare con Sony Pictures dopo l'enorme successo di Tutti tranne te e lo sfortunato flop di Madame Web per realizzare un nuovo adattamento cinematografico della leggendaria serie a fumetti francese creata da Jean-Claude Forest, che fu già portata al cinema nel 1968 nel film omonimo con protagonista Jane Fonda, divenuto un cult della fantascienza.

Dal momento dell'annuncio ufficiale del film, avvenuto nel 2022, non ci sono stati molti aggiornamenti, e sebbene attualmente il remake sia ancora in fase di sviluppo non sono noti i nomi né dello sceneggiatore né del regista: chiunque verrà scelto, comunque, lavorerà fianco a fianco con l'attrice anche fuori dal set, dato che Sydney Sweeney sarà la produttrice esecutiva di Barbarella.

Non ci sono dettagli sulla trama, ma il cult del 1968 diretto da Roger Vadim racconta la storia di un'astronauta del 41° secolo che si propone di trovare e fermare lo scienziato malvagio Durand Durand, il cui raggio positronico minaccia di riportare il male nella galassia. In generale, il fumetto Jean-Claude Forest - nato nel 1962 - segue le avventure di Barbarella attraverso la galassia, con situazioni spesso surreali e atmosfere vagamente erotiche.

