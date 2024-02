Sydney Sweeney ruba la scena alla premiere di Madame Web: l'abito è una ragnatela

È un momento d'oro per Sydney Sweeney: dopo il successo di Tutti tranne te, l'attrice è impegnata nella promozione di Madame Web, in cui recita accanto a Dakota Johnson nel ruolo di Julia Carpenter.

A poca distanza dall'arrivo del nuovo film targato Marvel in sala, Madame Web è stato presentato in anteprima a Los Angeles. Lunedì 12 febbraio, lo strepitoso cast del film diretto da S.J. Clarkson si è riunito sul canonico tappeto rosso che ha "aperto le danze" della prèmiere statunitense del film.

Se è vero che in rete sono già emersi i primi commenti a caldo su Madame Web, noi dovremo attendere il 14 febbraio per formulare un giudizio sull'attesissimo film. Non serve attendere, invece, per commentare il look esibito da Sydney Sweeney sul tappeto rosso!

La star di Euphoria ha sfoggiato un look elegante, grazie ad un lungo abito nero che richiamava il tema della ragnatela. La parte superiore del vestito combinava i colori nude e nero in un fantastico intreccio che terminava, nella metà inferiore, con delle lunghe nappe scure a donare ulteriore profondità alla splendida mise.

I dettagli hanno fatto il resto: l'attrice, che ha scelto di non indossare alcun gioiello (fatta eccezione per gli anelli, ad abbellire le mani), ha optato una piega ondulata con riga laterale per incorniciare il volto, con un richiamo al più classico glamour hollywoodiano. Il trucco minimal, con un filo di rossetto rosa tenue, ha messo in risalto i lineamenti della talentuosa attrice.