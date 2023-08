Sydney Sweeney rompe il silenzio su quelle foto virali con Glen Powell: sono una coppia?

Sydney Sweeney sembra essere pronta ad una nuova avventura. A mesi di distanza dall'uscita di alcune foto in compagnia del collega Glen Powell, l'attrice ha finalmente risposto ad alcuni rumor che la vedrebbero coinvolta in una relazione. In realtà la verità è molto meno spettacolare.

Dopo aver svelato il suo ruolo nello spin off di Spider-Man su Madame Webb, l'attrice ha risposto ad alcuni rumor riguardo un suo possibile flirt con Glen Powell. I due pare si siano conosciuto sul set di una rom-com di prossima uscita che racconta la storia di due nemici giurati che, per convenienza, fingeranno di avere una relazione agli occhi del mondo per raggiungere i loro obiettivi. I due interpreti si sono mostrati fin da subito molto affiatati anche fuori dal set e ciò ha messo in allerta alcuni paparazzi.

Rispondendo a delle foto trapelate l'attrice ha parlato del vero rapporto tra lei e il collega. "È una commedia romantica. Questo è ciò che la gente vuole! A me e Glen non interessa davvero. Ci divertiamo così tanto insieme e ci rispettiamo così tanto; lui è un gran lavoratore e io sono un gran lavoratore. Siamo eccitati per il tour stampa e ho letteralmente appena lasciato l'ADR con lui. Parliamo tutto il tempo su come 'Questo è davvero divertente.' Il pubblico lo vuole ed è divertente darglielo" ha confessato l'attrice raccontando quanto si sia divertita a giocare sulla chimica tra lei e Powell.

L'ultimo prodotto in cui il pubblico ha visto la Sweeney è stata Euphoria. Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione di Euphoria 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!