Sydney Sweeney rompe il silenzio sul casting di Barbarella: 'Sono estremamente eccitata'

La scorsa settimana vi abbiamo segnalato che Sydney Sweeney sarà Barbarella in un nuovo film targato Sony Pictures e basato sull'iconico personaggio dei fumetti, e ora la star di Euphoria e The White Lotus ha finalmente rotto il silenzio sul suo prossimo ruolo.

In una recente intervista promozionale concessa ad Entertainment Tonight durante la partecipazione agli Elle Women in Hollywood Awards, l'attrice ha condiviso i primi commenti sul progetto, dichiarando: "Sono davvero entusiasta del progetto, si tratta di un personaggio così iconico e divertente. E voglio mantenere vivo lo spirito di Barbarella. Quindi, sono estremamente eccitata all'idea di interpretarla e non vedo l'ora che tutti possano vedere il film".

Barbarella è una serie di fumetti erotici classici di culto che vede protagonista un'avventuriera spaziale attraverso la galassia, con storie molto spesso popolate da bizzarre razze aliene, tanta nudità e beh, altrettanto sesso: il personaggio è stato reso popolare dall'interpretazione di Jane Fonda, che fu protagonista di un primo adattamento cinematografico uscito originariamente nel 1968. Sarà interessante vedere quale sarà l'approccio del film nell'era post-MeToo e come sarà mantenuta la carica erotica del personaggio originale nel contesto di un'industria cinematografica sempre più pudica e terrorizzata dal nudo.

