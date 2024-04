Sydney Sweeney risponde alle critiche sul suo fisico e le sue qualità:'Che tristezza'

Settimana scorsa, la produttrice Carol Baum attaccò pesantemente Sydney Sweeney, definendola non bella e incapace di recitare. Una critica che ha scatenato le reazioni dei fan sui social in difesa della star di Tutti tranne te. A distanza di qualche giorno da quell'attacco pubblico, Sweeney ha risposto alle cattiverie di Baum.

In una nota condivisa da un suo rappresentate, Sweeney ha risposto alle critiche di Carol Baum:"È triste che una donna nella posizione di condividere la propria competenza ed esperienza scelga invece di attaccare un'altra donna. Se questo è ciò che ha imparato nei suoi decenni nel settore e ritiene appropriato insegnare ai suoi studenti, è vergognoso. Denigrare ingiustamente un'altra produttrice femminile dice molto sul carattere della signora Baum".

Carol Baum è una professoressa a contratto alla University of Southern California e ha espresso questi commenti durante una conversazione con la critica del New York Times Janet Maslin:"C'è un'attrice che ora tutti amano: Sydney Sweeney. Non capisco Sydney Sweeney. Stavo guardando sull'aereo il film di Sydney Sweeney [Tutti tranne te] perché volevo vederlo. Volevo sapere chi è e perché tutti ne parlano".

Le invettive di Baum su Sweeney proseguono:"Ho detto alla mia classe 'Spiegatemi questa ragazza. Non è bella, non sa recitare. Perché è così popolare?'. Nessuno aveva una risposta. Ma poi è stata posta la domanda:'Se potessi realizzare il tuo film perché lei è nel cast, lo faresti?'. Questa è una domanda molto difficile alla quale rispondere perché tutti vogliamo realizzare film e chi rinuncia ad un'opportunità certa? Nessuno che io conosca. Il tuo lavoro è fare in modo che il film venga realizzato". Se volete saperne di più sul film in questione potete leggere la nostra recensione di Tutti tranne te, disponibile su Netflix.

Su Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.