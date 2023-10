Sydney Sweeney ricorda i sacrifici dei genitori: 'Voglio mostrargli che ne è valsa la pena

Una delle attrici più amate e di successo è la ventiseienne Sydney Sweeney, conosciuta principalmente per l'interpretazione di Cassie nella serie HBO Euphoria. Il suo percorso attoriale è ricco di ruoli di successo, ma per arrivare a tal punto l'attrice ha parlato dei sacrifici dei genitori e del suo senso di colpa al riguardo.

In una recente intervista per Variety, la Sweeney si è aperta sul supporto dei genitori e su quanto sforzo avrebbero impiegato negli anni per supportarla: "I miei genitori hanno sacrificato molto per sostenere il mio sogno e hanno perso molto durante questo periodo. Ho sentito la responsabilità di dimostrare loro che ne valeva la pena", ha rivelato.

La responsabilità che l'attrice sente è 'aggravata' dal fatto di essere la sorella maggiore nella famiglia: "Penso che da bambina, in quanto maggiore, mi senta responsabile".

Il suo senso di colpa nei confronti di alcuni sconvolgimenti nella vita dei genitori non troverebbe una reale 'risposta' da loro stessi: "Loro diranno di no o di sì, a seconda della battaglia che si sta combattendo. Ma mi sentirò sempre responsabile. Ma va bene così", ha rivelato l'attrice.

Nel corso delle sue interviste la Sweeney ha raccontato di aver pensato di lasciare Hollywood, soprattutto a causa dei continui commenti sul suo lavoro, non considerato un 'vero lavoro' dai suoi compagni del liceo, che l'avrebbero fatta sentire inadeguata e giudicata.