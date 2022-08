Sydney Sweeney sarà la protagonista di The Registration, romanzo di Lawson

Nonostante si conosca ben poco del prossimo progetto The Registration targato Sony Pictures, un primo dettaglio è stato reso noto: l'attrice Sydney Sweeney, star di Euphoria, ne sarà la protagonista.

Saranno gli scrittori Ben Collins e Luke Piotrowski a lavorare all'adattamento cinematografico di The Registration, di cui la Sony ha recentemente acquistato i diritti. Basato sul romanzo di Madison Lawson la pellicola avrà come protagonista Sydney Sweeney, da poco annunciata anche nel cast di Madame Web.

Poco o nulla si sa riguardo la trama. I dettagli sono stati forniti con il contagocce, ma leggendo il libro quello che già si conosce è il destino della protagonista Lynell Mize. Da assassina in procinto di registrare legalmente un omicidio, grazie ad una legge che permette di farlo entro 14 giorni dal reato, a bersaglio di un killer che la vuole morta. L'incubo è solo agli inizi e ben presto scoprirà che le persone che la vogliono morta sono parecchie. Con un destino apparentemente segnato e con l'aiuto di un marito che l'aveva abbandonata, Lynell Mize tenterà di fare chiarezza sul suo breve futuro e su un tormentato passato.

In attesa di questo interessante progetto è possibile ammirare la giovane Sweeney in altri film che l'hanno vista protagonista, oltre alla rinomata serie HBO Euphoria.